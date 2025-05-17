В Уфе изымут у владельцев и снесут 2 жилых дома

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них жилых и нежилых строений.
Фото: Динар М
Речь идет о зданиях с адресами: Интернациональная, 65 и Интернациональная, 67 в Калининском районе, а также постройках, расположенных во дворе.
Оба здания Минстрой признал аварийными и подлежащими сносу. Проживает ли там еще кто-то на сегодняшний день – не уточняется.
Здания снесут комплексного развития квартала, владельцам квартир предоставят другое жилье.
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