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В Уфе изымут у владельцев и снесут 2 жилых дома

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы сообщает о планируемом изъятии для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них жилых и нежилых строений.

Фото: Динар М

Фото: Динар М

Речь идет о зданиях с адресами: Интернациональная, 65 и Интернациональная, 67 в Калининском районе, а также постройках, расположенных во дворе.

Оба здания Минстрой признал аварийными и подлежащими сносу. Проживает ли там еще кто-то на сегодняшний день – не уточняется.

Здания снесут комплексного развития квартала, владельцам квартир предоставят другое жилье.

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