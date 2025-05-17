В Уфе изымут у владельцев и снесут 2 жилых дома

Речь идет о зданиях с адресами: Интернациональная, 65 и Интернациональная, 67 в Калининском районе, а также постройках, расположенных во дворе.

Оба здания Минстрой признал аварийными и подлежащими сносу. Проживает ли там еще кто-то на сегодняшний день – не уточняется.

Здания снесут комплексного развития квартала, владельцам квартир предоставят другое жилье.