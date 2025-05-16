В Башкортостане внесут поправки в Конституцию

Депутаты Госсобрания рассмотрят в первом чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики.
Фото: парламент Башкортостана
Поправками:
– в Конституции закрепляются принципы организации публичной власти, установленные федеральным законодательством;
– на конституционном уровне определяется структура республиканского парламента;
– дополняются полномочия главы региона;
– уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства.
– Молодежную общественную палату наделят правом законодательной инициативы.
Законопроект получил поддержку профильного парламентского комитета. Депутаты намерены завершить работу над ним в период весенней сессии.
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