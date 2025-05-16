В Башкортостане за неделю подорожали овощи и мясо

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (5,26%), морковь (3,42%), свекла (2,83%), картофель (2,31%).

Также поднялись цены на свинину (2,46%), курицу (1,99%), рис (1,18%) и сыры (1,17%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (5,79%), огурцы (2,14%), черный чай (1,05%) и вермишель (0,91%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.