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В Башкортостане за неделю подорожали овощи и мясо

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с пятого по 12 мая 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (5,26%), морковь (3,42%), свекла (2,83%), картофель (2,31%).

Также поднялись цены на свинину (2,46%), курицу (1,99%), рис (1,18%) и сыры (1,17%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (5,79%), огурцы (2,14%), черный чай (1,05%) и вермишель (0,91%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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