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В Башкортостане справки об инвалидности станут электронными

Гострудинспекция Башкортостана сообщает об утверждении новой формы справки об инвалидности.

vk.com/gitvrb

vk.com/gitvrb

Смарта 2026 года документ можно будет получить в электронном виде через портал госуслуг, а не только на бумажном носителе.

Также появится возможность скачать из «личного кабинета» и выписку из акта медико-социальной экспертизы (МСЭ). Новые формы заменят действующие образцы 2010 года.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова напоминает, что справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации (коротко ИПРА) работник предъявляет только по собственному желанию. Работодатель вправе потребовать меддокументы лишь в том случае если принимает инвалида в счет квоты и создает сотруднику специальное рабочее место.

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