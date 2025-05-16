В Уфе из-за мероприятий перекроют несколько улиц

17 и 18 мая в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, в связи с чем в Демском районе с 7:00 до 16:00 будут перекрывать участок улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской.

Также 17 мая с 7:00 до 15:00 будет закрыт участок ул. Набережной протяженностью около 400 м под памятником Салавату Юлаеву. В это время там пройдет «Хвостатый забег».

17 мая с 15:00 до 23:00 перекроют улицу Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической из-за открытия мотосезона-2025.

Кроме того, с 19 мая до 10 июня будет закрыта улица Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина. Здесь начнут подготовку к проведению международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» и всероссийского фестиваля игрушек «Айда играть». Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится.