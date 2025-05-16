В Башкортостане произошел взрыв на производстве парафина

Сегодня, 16 мая, пожарно-спасательные подразделения МЧС России выезжали на пожар по второму рангу в Салавате.
Фото: МЧС России
На производстве парафина «Свеча» произошли взрыв и пожар, здание частично обрушилось. Открытое горение ликвидировали до 11:00 по местному времени.
Всего к ликвидации было привлечено 77 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России – 31 человек и 12 единиц техники.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что госпитализировали троих пострадавших.
43-летний мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. 40-летний мужчина с термическими ожогами после осмотра врачей направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Еще одного пациента с места происшествия доставили в ГБ №1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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