В Башкортостане произошел взрыв на производстве парафина

На производстве парафина «Свеча» произошли взрыв и пожар, здание частично обрушилось. Открытое горение ликвидировали до 11:00 по местному времени.

Всего к ликвидации было привлечено 77 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России – 31 человек и 12 единиц техники.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что госпитализировали троих пострадавших.

43-летний мужчина находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. 40-летний мужчина с термическими ожогами после осмотра врачей направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Еще одного пациента с места происшествия доставили в ГБ №1 Стерлитамака. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.