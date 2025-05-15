Под Уфой опрокинулась фура с трофейной техникой НАТО

Технику показывали на передвижной выставке в Уфе в ходе мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.
Сегодня в локальных пабликах и каналах появились фото и видео, снятые очевидцами, на которых видно опрокинувшийся КАМАЗ и еще один поврежденный автомобиль.
МЧС Башкортостана сообщает о том, что его сотрудники работают на месте ДТП, которое произошло на 1518 километре трассы М-5 в Иглинском районе.
«Столкнулись КАМАЗ с тралом и легковушка KIA. Грузовой автомобиль в результате ДТП съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема планируется привлечение автокрана», – говорится в сообщении.
При аварии трофейную технику разбросало, пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали им первую помощь.
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