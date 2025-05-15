Под Уфой опрокинулась фура с трофейной техникой НАТО

Сегодня в локальных пабликах и каналах появились фото и видео, снятые очевидцами, на которых видно опрокинувшийся КАМАЗ и еще один поврежденный автомобиль.

МЧС Башкортостана сообщает о том, что его сотрудники работают на месте ДТП, которое произошло на 1518 километре трассы М-5 в Иглинском районе.

«Столкнулись КАМАЗ с тралом и легковушка KIA. Грузовой автомобиль в результате ДТП съехал в кювет и опрокинулся на бок. Для его подъема планируется привлечение автокрана», – говорится в сообщении.

При аварии трофейную технику разбросало, пострадали два человека. Сотрудники МЧС России на месте оказали им первую помощь.