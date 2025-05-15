Конфискованные в Башкортостане за пьяную езду автомобили отправили на нужды СВО

В общей сложности пять автомобилей передали на нужды участников специальной военной операции – прямиком на фронт.

Во всех случаях водители получали административное наказание за вождение в нетрезвом виде и после этого снова попадались за рулем пьяными. В таком случая заводят уже уголовное дело, автомобиль конфискуют.

Судебные приставы установили местонахождение транспортных средств, составили акт изъятия и передали автомобили представителям Минобороны РФ.

Всего в этом году из Башкортостана в зону СВО отправлено 60 легковых автомобилей различных марок.