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Уфимский госпиталь выиграл престижный конкурс

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о победе медучреждения на всероссийском конкурсе.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Республиканский госпиталь ветеранов войн признали лучшим в России по организации медицинской реабилитации.

При подведении итогов конкурса учитывали самые разные критерии – от оснащения оборудованием до отзывов пациентов. Награду медикам вручил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Это действительно очень значимая для нас победа. В госпитале традиционно проходят лечение пожилые жители Башкортостана, а с 2022 года – участники СВО. Здесь они могут получить высокотехнологичную, комплексную медицинскую, а также психологическую реабилитацию», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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