Кадровые перестановки в мэрии Уфы

Как сообщает пресс-служба мэрии, Ильдар Имамов родился в 1988 году в Нефтекамске.

Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «Юриспруденция»

Вся трудовая деятельность Ильдара Имамова связана с финансовой сферой: работал в Территориальном финансовом управлении Минфина в Нефтекамске, занимал должности начальника финуправления, заместителя главы администрации Нефтекамска по экономике и промышленности. Последние полгода работал замминистра экономического развития Ярославской области.