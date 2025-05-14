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Кадровые перестановки в мэрии Уфы

Заместителем главы администрации Уфы – начальником финансового управления назначен Ильдар Имамов.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Как сообщает пресс-служба мэрии, Ильдар Имамов родился в 1988 году в Нефтекамске.

Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», а также Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе РБ по специальности «Юриспруденция»

Вся трудовая деятельность Ильдара Имамова связана с финансовой сферой: работал в Территориальном финансовом управлении Минфина в Нефтекамске, занимал должности начальника финуправления, заместителя главы администрации Нефтекамска по экономике и промышленности. Последние полгода работал замминистра экономического развития Ярославской области.

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