Уфимец лишился 120 тыс. рублей, сев за руль пьяным

В ноябре 2023 года сотрудники Госавтоинспекции Уфы остановили автомобиль «Лада-211440», за рулем которого находился нетрезвый водитель.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 1,6 года условно и лишил прав на три года, однако автомобиль конфисковать не смогли, так как подсудимый представил договор купли-продажи, оформленный за четыре дня до совершения преступления.

Не согласившись с этим, прокурор обжаловал приговор в апелляционном порядке, в результате суд конфисковал у осужденного 120 тыс. рублей – именно за эту сумму был продан автомобиль.