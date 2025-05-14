Радий Хабиров подписал два закона, устанавливающих налоговые льготы

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, первый закон касается продления действия инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для операторов связи, реализующих социально значимые проекты.

Документ позволит обеспечить более широкий охват сотовой связью малых населенных пунктов и дорог регионального значения. В частности, благодаря этой мере будет улучшена связь на участке трассы Уфа – Белорецк от села Инзер до самого Белорецка.

Второй принятый закон направлен на решение кадровых проблем предприятий через усиление материально-технической базы колледжей.

Предприятия, передающие колледжам оборудование безвозмездно, смогут вернуть до 50% расходов в виде налогового вычета.

Это нововведение рассчитано на три года и распространяется на имущество стоимостью от одного до 50 млн рублей, относящееся к учебному и лабораторному оборудованию.