На лучшей вакансии мая в Уфе предлагают до 200 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий апреля в Уфе выглядит следующим образом:

1. Автомеханик на СТО JobJoy. Предлагаемая зарплата – 150-200 тыс. рублей в месяц.

2. Инженер по объектным продажам в «Леману Про». Предлагаемая зарплата – от 103 тыс. рублей в месяц.

3. Водитель категории Е в АТП (грузоперевозки). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.

4. Стоматолог в «Формулу 32». Предлагаемая зарплата – 100-150 тыс. рублей в месяц.

5. Директор торгового центра. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 184 350 рублей в месяц (заместитель директора по логистике); в Казани – от 200 тыс. рублей в месяц (заместитель начальника сметного отдела); в Москве – 300-500 тыс. рублей в месяц (акушер-гинеколог).