На лучшей вакансии мая в Уфе предлагают до 200 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 64 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало мая 2025 года.
Топ вакансий апреля в Уфе выглядит следующим образом:
1. Автомеханик на СТО JobJoy. Предлагаемая зарплата – 150-200 тыс. рублей в месяц.
2. Инженер по объектным продажам в «Леману Про». Предлагаемая зарплата – от 103 тыс. рублей в месяц.
3. Водитель категории Е в АТП (грузоперевозки). Предлагаемая зарплата – 100-160 тыс. рублей в месяц.
4. Стоматолог в «Формулу 32». Предлагаемая зарплата – 100-150 тыс. рублей в месяц.
5. Директор торгового центра. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 184 350 рублей в месяц (заместитель директора по логистике); в Казани – от 200 тыс. рублей в месяц (заместитель начальника сметного отдела); в Москве – 300-500 тыс. рублей в месяц (акушер-гинеколог).
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