В Башкортостане обнаружили фальшивые купюры

С начала текущего года в банковской системе Башкортостана выявлено 14 фальшивых купюр.

В их числе 13 пятитысячных банкнот образца 1997 года и одна тысячерублевая. За январь – март 2024 года в регионе было обнаружено столько же подделок.

«В последние годы количество выявленных фальшивок в республике держится на минимальном уровне. Так, в 2024 и 2023 годах было выведено из обращения по 65 поддельных купюр. В 2022 году их было больше в 2,7 раза – 174 штуки, а в 2021 ­году почти в десять раз – 622.

Такая же тенденция наблюдается в целом по стране. Если в 2021 году на один миллион банкнот в обращении приходилось шесть фальшивых, то в 2022 году – четыре, в 2023 − две, а в 2024 – только одна.

Стабильное сокращение числа поддельных денег во многом связано с совершенствованием защитного комплекса банкнот, а также ростом доли безналичных расчетов», – говорится в сообщении Центробанка.