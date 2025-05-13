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Мэрия Уфы напомнила о комендантском часе для подростков

Время пребывания детей на улице ограничивается ежегодно «в качестве меры по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей».

В период с мая по 30 сентября с 23:00 до 6:00 не допускается нахождение подростков младше 17 лет в общественных местах без сопровождения родителей или их законных представителей.

Если ребенок будет замечен в общественном месте в этот период, родителям или законным представителям придется выплатить штраф.

Если нарушения будут повторяться в дальнейшем, ребенка поставят на профилактический учет, с опекунами проведут беседы, возможны и серьезные последствия.

В первого октября и до мая следующего года этот период сдвинется на один час – с 22:00 до 6:00.

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