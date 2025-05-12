В Уфу вернулся круизный лайнер «Александр Пушкин»

Как сообщает региональный Минтранс, этот комфортабельный лайнер класса «Премиум» проекта Q-040 – единственный четырехпалубный теплоход, который ходит на Соловецкие острова и способен швартоваться непосредственно у причала Соловков.

Ранее «Александр Пушкин» останавливался в Уфе второго мая – был одним из первых гостей города с открытия речной навигации в этом году.

Теплоход пробудет в Уфе до 20:00 завтрашнего дня, 13 мая, затем отправится в Нижний Новгород через Елабугу, Казань, Мариинский Посад, Чебоксары.