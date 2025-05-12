В Башкортостане 5 районов еще продолжают отопительный сезон

Министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова сообщила о том, что 58 муниципальных образований уже завершили отопительный сезон.

В пяти муниципальных образованиях батареи до сих пор горячие: это Дуванский, Краснокамский, Татышлинский, Федоровский и Шаранский районы.

«Ожидаем, что сегодня муниципалитеты примут решение о завершении отопительного периода», – добавила министр.