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В Башкортостане 5 районов еще продолжают отопительный сезон

Сегодня, 12 мая, на оперативном совещании в правительстве республики обсудили завершение отопительного периода 2024-2025 годов.

Министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова сообщила о том, что 58 муниципальных образований уже завершили отопительный сезон.

В пяти муниципальных образованиях батареи до сих пор горячие: это Дуванский, Краснокамский, Татышлинский, Федоровский и Шаранский районы.

«Ожидаем, что сегодня муниципалитеты примут решение о завершении отопительного периода», – добавила министр.

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