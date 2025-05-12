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В Башкортостане повторно выставили на торги санаторий «Талкас»

Санаторий «Талкас» в нынешнем формате открыли в 2005 году. Он расположен на берегу одноименного озера, которое называют «жемчужиной Урала».

Фото: san-talkas.ru

Фото: san-talkas.ru

На портале торгов опубликован лот ГУП «Башфармация»: 10 июня «Талкас» попытаются продать с аукциона с начальной суммой 86,8 млн рублей. Это не первая попытка продать санаторий: в прошлом году желающих приобрести комплекс за 87,3 млн рублей не нашлось.

Лот включает спальные и жилые корпуса (15), домики для отдыха (шесть), бани (две), административные здания, столовую, магазин и другие постройки. Общая площадь – 9,2 тыс. кв. м.

В сделку входят также 113 пунктов медицинского и кухонного оборудования и еще 357 единиц другого имущества – мебель, инвентарь и так далее.

Когда «Талкас» пытались продать в прошлый раз, эксперты отмечали, что сумма невелика, но вложить в реновацию комплекса и раскрутку, возможно, придется значительно больше, выйти на окупаемость вложений инвестору будет очень непросто.

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