В Башкортостане повторно выставили на торги санаторий «Талкас»

На портале торгов опубликован лот ГУП «Башфармация»: 10 июня «Талкас» попытаются продать с аукциона с начальной суммой 86,8 млн рублей. Это не первая попытка продать санаторий: в прошлом году желающих приобрести комплекс за 87,3 млн рублей не нашлось.

Лот включает спальные и жилые корпуса (15), домики для отдыха (шесть), бани (две), административные здания, столовую, магазин и другие постройки. Общая площадь – 9,2 тыс. кв. м.

В сделку входят также 113 пунктов медицинского и кухонного оборудования и еще 357 единиц другого имущества – мебель, инвентарь и так далее.

Когда «Талкас» пытались продать в прошлый раз, эксперты отмечали, что сумма невелика, но вложить в реновацию комплекса и раскрутку, возможно, придется значительно больше, выйти на окупаемость вложений инвестору будет очень непросто.