В Башкортостане резко вырастут штрафы за продажу детям газовых баллончиков

Глава республики Радий Хабиров подписал закон о признании утратившим силу республиканского закона запрете продажи детям газосодержащих товаров.
Этот закон в регионе приняли пять лет назад с целью борьбы со сниффингом – крайне опасной для здоровья формы токсикомании.
Как мы писали ранее, его отменяют за ненадобностью: аналогичный закон принят на федеральном уровне и проблема сниффинга подлежит единому для всей страны законодательному регулированию.
В парламенте Башкортостана сообщили о том, что в связи с переходом на федеральный закон суммы штрафов за продажу газосодержащей продукции детям увеличатся «на порядки» и меры наказания будут значительно жестче, чем раньше.
Комментарии (0)