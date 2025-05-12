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В Башкортостане резко вырастут штрафы за продажу детям газовых баллончиков

Глава республики Радий Хабиров подписал закон о признании утратившим силу республиканского закона запрете продажи детям газосодержащих товаров.

Этот закон в регионе приняли пять лет назад с целью борьбы со сниффингом – крайне опасной для здоровья формы токсикомании.

Как мы писали ранее, его отменяют за ненадобностью: аналогичный закон принят на федеральном уровне и проблема сниффинга подлежит единому для всей страны законодательному регулированию.

В парламенте Башкортостана сообщили о том, что в связи с переходом на федеральный закон суммы штрафов за продажу газосодержащей продукции детям увеличатся «на порядки» и меры наказания будут значительно жестче, чем раньше.

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