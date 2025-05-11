18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе откроется генконсульство Беларуси

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Уфе генерального консульства Республики Беларусь.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Во втором пункте распоряжения правительству Башкортостана рекомендуется выделить для генконсульства в Уфе «служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством», а также решить другие организационные вопросы.

В консульский округ войдут Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Астраханская, Оренбургская и Самарская области.

Где именно расположится здание генконсульства – пока неизвестно. Сотрудники этого органа взаимодействуют с местной властью и с населением, в том числе занимаются оформлением документов. Территория и помещения консульств неприкосновенны.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: