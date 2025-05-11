В Уфе откроется генконсульство Беларуси

Во втором пункте распоряжения правительству Башкортостана рекомендуется выделить для генконсульства в Уфе «служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством», а также решить другие организационные вопросы.

В консульский округ войдут Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Астраханская, Оренбургская и Самарская области.

Где именно расположится здание генконсульства – пока неизвестно. Сотрудники этого органа взаимодействуют с местной властью и с населением, в том числе занимаются оформлением документов. Территория и помещения консульств неприкосновенны.