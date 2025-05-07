В Уфе пройдут традиционные ярмарки

Рассказываем, где и когда на этой неделе можно будет приобрести свежие мясо, фрукты и овощи от местных фермеров.
С девятого по 11 мая в городе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
В пятницу торговлю организуют на площадке по улице Рабкоров, 20. В субботу и воскресенье в дополнение к ней площадке будет работать еще одна – на площади перед Дворцом спорта.
Все три дня ярмарки будут работать с 9.00 до 16.00.
На время работы ярмарок могут ограничить движение транспорта на ближайших улицах – информации об этом пока нет.
Комментарии (0)