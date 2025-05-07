Уфимский вуз выиграл грант на 60 млн рублей

Грант на 60 млн рублей получит Уфимский университет науки и технологий.

Грантовая поддержка позволит разработать и внедрить инновационную программу бакалавриата, направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий.

В программе будут участвовать реальные компании и производства, так что у студентов будет доступ к актуальным знаниям и практическим навыкам, востребованным на рынке труда.

Первый курс новой программы запустят уже в этом учебном году – с первого сентября 2025 года. Поступить на нее смогут более 100 абитуриентов Института информатики, математики и робототехники. Программа рассчитана на 2025-2029 годы, то есть на все четыре года обучения в бакалавриате.