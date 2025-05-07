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Башкортостан подписал соглашения с Узбекистаном на 2,8 млрд рублей

Официальный визит делегации на Большую промышленную неделю в Республику Узбекистан сопровождался Минторгом Башкортостана.

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Как сообщает пресс-служба правительства Башкортостана, в  рамках официального визита делегации республики в Узбекистан состоялось подписание ряда ключевых соглашений, нацеленных на укрепление торгово-экономических связей, на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.

Особое значение имеет Меморандум о строительстве современного производственного склада в Башкортостане. Инвестиции в этот проект составят 200 млн рублей и позволят развивать текстильное производство, создавать новые рабочие места.

Важным шагом стало заключение соглашения об обеспечении поставок из Узбекистана в Башкортостан вермикулита – материала, востребованного в различных отраслях промышленности.

Кроме того, подписали четыре соглашения между ООО «Уральский Луч» и узбекскими компаниями об увеличении поставок свежих фруктов и овощей из Узбекистана. Ожидается, что в 2025 году объем этих поставок составит порядка $2,9 млн.

Также достигнута договоренность о поставке алкогольной продукции АО «Башспирт» на узбекский рынок на сумму 50 млн рублей. Первые четыре тыс. декалитров будут отгружены в ближайшее время.

Значимым проектом станет реализация соглашения о сотрудничестве между ООО «Башглобалгрупп» и Ассоциацией экспортеров Узбекистана, направленного на строительство международного многофункционального делового комплекса в Уфе с объемом инвестиций в 2,3 миллиарда рублей.

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