В Башкортостане в мае ограничат продажу алкоголя

В этом году единым днем проведения мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, рекомендовали назначить 24 мая – это суббота.

За нарушения предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.