В Башкортостане в мае ограничат продажу алкоголя

Министерство торговли и услуг республики Башкортостан в день «Последнего звонка» установят запрет розничной продажи алкогольной продукции.
В этом году единым днем проведения мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, рекомендовали назначить 24 мая – это суббота.
За нарушения предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.
Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.
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