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В Уфу впервые зашел круизный теплоход «Павел Бажов»

Сегодня, шестого мая, у причала у Монумента Дружбы жители и гости Уфы могут увидеть круизный теплоход «Павел Бажов».

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Как отметили в региональном Минтрансе, теплоход «Павел Бажов» заходит в воды Башкортостана впервые.

Судно построили в Германии в советское время. Позже теплоход был модернизирован и оснащен современным оборудованием.

Лайнер пробудет в столице Башкортостана до вечера шестого мая. В 21.00 по местному времени теплоход отправится в круиз в Казань через Агидель, Чайковский и Пермь.

График захода круизных теплоходов в Уфу

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