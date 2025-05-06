В Уфу впервые зашел круизный теплоход «Павел Бажов»

Сегодня, шестого мая, у причала у Монумента Дружбы жители и гости Уфы могут увидеть круизный теплоход «Павел Бажов».
Фото: Минтранс Башкортостана
Как отметили в региональном Минтрансе, теплоход «Павел Бажов» заходит в воды Башкортостана впервые.
Судно построили в Германии в советское время. Позже теплоход был модернизирован и оснащен современным оборудованием.
Лайнер пробудет в столице Башкортостана до вечера шестого мая. В 21.00 по местному времени теплоход отправится в круиз в Казань через Агидель, Чайковский и Пермь.
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