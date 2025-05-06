В Уфу впервые зашел круизный теплоход «Павел Бажов»

Как отметили в региональном Минтрансе, теплоход «Павел Бажов» заходит в воды Башкортостана впервые.

Судно построили в Германии в советское время. Позже теплоход был модернизирован и оснащен современным оборудованием.

Лайнер пробудет в столице Башкортостана до вечера шестого мая. В 21.00 по местному времени теплоход отправится в круиз в Казань через Агидель, Чайковский и Пермь.