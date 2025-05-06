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В Башкортостане может появиться единая база данных о защитниках отечества

Депутаты Госсобрания предлагают внести изменения в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Законопроектом предлагается создать единую, обобщенную базу данных об участниках Великой Отечественной войны.

Для увековечения беспримерного мужества наших солдат и офицеров – не только погибших и без вести пропавших, но и вернувшихся с победой – необходимо систематизировать и сохранить информацию о них на едином интернет-портале.

Сайт, имеющий статус официального источника, должен содержать только проверенные сведения и ссылки на электронные копии архивных документов», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в Госдуму.

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