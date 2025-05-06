В Башкортостане может появиться единая база данных о защитниках отечества

Законопроектом предлагается создать единую, обобщенную базу данных об участниках Великой Отечественной войны.

Для увековечения беспримерного мужества наших солдат и офицеров – не только погибших и без вести пропавших, но и вернувшихся с победой – необходимо систематизировать и сохранить информацию о них на едином интернет-портале.

Сайт, имеющий статус официального источника, должен содержать только проверенные сведения и ссылки на электронные копии архивных документов», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в Госдуму.