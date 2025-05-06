В Уфе на время проведения митинга перекроют одну из улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Завтра, седьмого мая, с 11:00 до 14:00 перекроют улицу Правды на участке от Таллинской до Дагестанской.
Ограничение связано с проведением торжественного митинга, посвященного 80-летию Победы.
Ранее мы писали о том, что из-за праздничных мероприятий на этой неделе будут перекрывать следующие участки улиц.
Шестого мая с 8:00 до 20:00:
Советская – от Октябрьской Революции до Советской площади;
Седьмого мая с 9:00 до 11:30:
Пушкина – от Цюрупы до Ленина;
Девятого мая с 9:00 до 10:30:
Пушкина – от Цюрупы до Ленина,
Советская – от Пушкина до Заки Валиди.
Комментарии (0)