В Уфе на время проведения митинга перекроют одну из улиц

Завтра, седьмого мая, с 11:00 до 14:00 перекроют улицу Правды на участке от Таллинской до Дагестанской.

Ограничение связано с проведением торжественного митинга, посвященного 80-летию Победы.

Ранее мы писали о том, что из-за праздничных мероприятий на этой неделе будут перекрывать следующие участки улиц.

Шестого мая с 8:00 до 20:00:

Советская – от Октябрьской Революции до Советской площади;

Седьмого мая с 9:00 до 11:30:

Пушкина – от Цюрупы до Ленина;

Девятого мая с 9:00 до 10:30:

Пушкина – от Цюрупы до Ленина,

Советская – от Пушкина до Заки Валиди.