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В Уфе салюта на 9 Мая не будет

В этом году девятого мая вся страна отмечает 80 годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничного салюта в этот день, однако, не будет – об этом сообщили в мэрии города.

Это второй год подряд, когда администрация Уфы отказывается от салюта в День Победы: в прошлый раз он прогремел в 2023 году.

В 2024 году не было салютов также в День республики 11 октября и в новогоднюю ночь. Напомним, что с прошлого года в республике запрещено запускать и покупные фейерверки за пределами специально отведенных для этого площадок.

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