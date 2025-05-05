В Уфе салюта на 9 Мая не будет

Праздничного салюта в этот день, однако, не будет – об этом сообщили в мэрии города.

Это второй год подряд, когда администрация Уфы отказывается от салюта в День Победы: в прошлый раз он прогремел в 2023 году.

В 2024 году не было салютов также в День республики 11 октября и в новогоднюю ночь. Напомним, что с прошлого года в республике запрещено запускать и покупные фейерверки за пределами специально отведенных для этого площадок.