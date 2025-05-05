Территорию в Ленинском районе Уфы застроят высотками

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной проектируемой улицей, улицей Диниса Булякова, Затонским шоссе, проспектом Дружбы народов в Ленинском районе.
Чертеж: администрация Уфы
Речь идет о территории площадью 59,5 га. На ней сейчас уже располагаются частный жилой дом, автосервисы, ангар и другие объекты, подлежащие сносу. Объекты культурного наследия отсутствуют.
На этой территории планируют построить:
– один девятиэтажный дом;
– один 13-этажный дом;
– один 15-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями;
– семь 17-этажных домов;
– пять 23-этажных домов;
– четыре 25-этажных дома;
– два закрытых девятиэтажных паркинга на 499 мест;
– паркинг на 182 места;
– здание детского сада на 270 мест;
– здание школы на 375 учащихся;
– пешеходный переход над проезжей частью.
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