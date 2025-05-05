В центре Уфы из-за мероприятий перекроют несколько улиц

Минтранс Башкортостана предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В Уфе на Советской площади и рядом с ней запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.
В связи с этим на этой неделе будут перекрывать следующие участки улиц.
Шестого мая с 8:00 до 20:00:
Советская – от Октябрьской Революции до Советской площади;
Седьмого мая с 9:00 до 11:30:
Пушкина – от Цюрупы до Ленина;
Девятого мая с 9:00 до 10:30:
Пушкина – от Цюрупы до Ленина,
Советская – от Пушкина до Заки Валиди.
Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схемах ниже.
Комментарии (0)