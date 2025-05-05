В центре Уфы из-за мероприятий перекроют несколько улиц

В Уфе на Советской площади и рядом с ней запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы.

В связи с этим на этой неделе будут перекрывать следующие участки улиц.

Шестого мая с 8:00 до 20:00:

Советская – от Октябрьской Революции до Советской площади;

Седьмого мая с 9:00 до 11:30:

Пушкина – от Цюрупы до Ленина;

Девятого мая с 9:00 до 10:30:

Пушкина – от Цюрупы до Ленина,

Советская – от Пушкина до Заки Валиди.

Общественный транспорт будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схемах ниже.