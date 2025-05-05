В Уфе за 2 дня задержали 27 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах третьего и четвертого мая.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали два человека.
Пресечено 630 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (122), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (30) и не уступавшие дорогу пешеходам (29).
Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.
Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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