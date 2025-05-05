В Башкортостане началась вторая сокращенная рабочая неделя подряд

Традиционные майские праздники в этом году поделены на два этапа, первый из них уже прошел с первого по четвертое мая, а второй стартует на этой неделе.

Период выходных начнется с восьмого мая и продлится четыре дня – до 11 мая включительно.

Больше внеплановых выходных в этом месяце не будет, но зато июнm тоже начнется с двух сокращенных рабочих недель подряд.

Выходными будут дни:

– с шестого июня (пятница, Курбан-байрам) по восьмое июня (воскресенье);

– с 12 июня (четверг, День России) по 15 июня (с четверга по воскресенье).

Выходной день с восьмого марта в этом году перенесли на пятницу, 13 июня, чтобы сделать период выходных непрерывным.

Предпраздничные рабочие дни в четверг, пятого июня, и в среду, 11 июня, будут сокращены на один час.