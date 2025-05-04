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Скоро будет солнечно: погода в Уфе 5-9 мая

Синоптики обещают теплый май, и хотя пока в эти прогнозы верится слабо, в ближайшие дни ситуация изменится.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет по большей части солнечной, дожди вернутся после восьмого мая.

Понедельник, 5 мая: до +24°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +11°, снег с дождем.

Вторник, 6 мая: до +23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – +7°, без осадков.

Среда, 7 мая: до +19°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +9°, без осадков.

Четверг, 8 мая: до +22°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +9°, без осадков.

Пятница, 9 мая: до +17°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +7°, небольшой кратковременный дождь.

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