В Уфе перекроют проспект Октября

В следующую среду, седьмого мая, с 17:00 до 21:30 будет перекрыт проспект Октября на участке от Кольской до Шафиева. Также будут закрыты Северный и Южный проезды.

Ограничение связано с проведением репетиций мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы.

Общественный транспорт в это время будет объезжать перекрываемый участок так, как показано на схеме ниже.