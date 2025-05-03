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В Уфе появился новый сквер

В Октябрьском районе Уфы появилось новое место для отдыха – и это один из четырех проектов, реализуемых в этом году по наказам жителей района депутатам горсовета.

Фото: горсовет Уфы

Фото: горсовет Уфы

Новый сквер получил название «Студенческий» – он расположен между домами №98/2 и №94/3 по улице Российской.

Еще недавно эта местность выглядела неприглядно, теперь же территория преобразилась: уложили брусчатые дорожки и новое асфальтовое покрытие вдоль домов, установили скамейки и освещение.

В прошедшую субботу в рамках акции «Зеленая Башкирия», в сквере высадили 20 крупномерных лип.

В2025 году, согласно списку проектов наказов жителей депутатам горсовета Уфы, на территории района запланированы также установка детского игрового комплекса около дома Жукова, 8; создание прогулочных дорожек по маршруту «Уфимского ожерелья» в «Кошкином лесу», а также специальной велосипедной трассы (памп-трека) на участке «Воронки».

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