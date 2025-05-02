Уфимцев предупредили об ухудшении погоды

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает о том, что с 20:00 сегодняшнего дня, второго мая, до 20:00 третьего мая в городе ожидаются дожди, днем – сильные, с порывами ветра до 17 м/с.

Температура ночью составит +8°, +10°, днем – +12°, +14°.

МЧС России сообщает о сильном ветре до 15-20 м/с в нескольких районах республики и рекомендует соблюдать правила безопасности.

Если порывы ветра застали вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъезде. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками, рекламными щитам, недостроенными зданиями, под деревьями.

В ветреную погоду, особенно при порывах ветра, следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.