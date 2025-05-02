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В Уфе из-за мероприятий перекроют сразу несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

На Советской площади и рядом с ней запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Шестого мая с 8:00 до 20:00 перекроют улицу Советскую от Октябрьской Революции до Советской площади в связи с проведением тематического мероприятия перед БГПУ.

Седьмого мая с 9:00 до 11:30 закроют Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина. Здесь проведут республиканскую акцию «Вальс Победы».

Девятого мая с 9:00 до 10:30 будут перекрыты Пушкина от Цюрупы до Ленина, а также Советская от Пушкина до Заки Валиди. В это время состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову.

Схемы движения маршрутов общественного транспорта седьмого и девятого мая будут изменены.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

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