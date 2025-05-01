В Уфе выставили трофейную технику НАТО

Эта выставка – одно из мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего праздничная программа включает в себя более 100 пунктов, среди которых: концерты, выставки, флешмобы, встречи, спектакли и так далее.
Фото опубликовала Администрация Уфы
Передвижная выставка трофейной техники НАТО пробудет в Уфе до 12 мая.
Она расположилась на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).
Уфимцам и гостям города представлены 10 единиц бронированной гусеничной и колесной военной техники западного производства.
Среди них:
– боевые машины пехоты Bradley и Marder;
– бронеавтомобили Maxxpro, Kirpi, HMMWV;
– бронетранспортеры FV103 Spartan, M113 и VAB.
Комментарии (0)