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В Уфе выставили трофейную технику НАТО

Эта выставка – одно из мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего праздничная программа включает в себя более 100 пунктов, среди которых: концерты, выставки, флешмобы, встречи, спектакли и так далее.

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Передвижная выставка трофейной техники НАТО пробудет в Уфе до 12 мая.

Она расположилась на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).

Уфимцам и гостям города представлены 10 единиц бронированной гусеничной и колесной военной техники западного производства.

Среди них:

– боевые машины пехоты Bradley и Marder;

– бронеавтомобили Maxxpro, Kirpi, HMMWV;

– бронетранспортеры FV103 Spartan, M113 и VAB.

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

Фото опубликовала Администрация Уфы

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