В Уфе выставили трофейную технику НАТО

Эта выставка – одно из мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Всего праздничная программа включает в себя более 100 пунктов, среди которых: концерты, выставки, флешмобы, встречи, спектакли и так далее.