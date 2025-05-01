В МЧС Башкортостана рассказали, как пожарить шашлыки, не получив штраф

Руководитель пресс-службы МЧС по РБ Алик Шарафутдинов объяснил, означает ли это, что шашлыки на майские отменяются совсем.

«Если по-простому – открытый огонь запрещен в любом его проявлении. То есть если хотите пожарить шашлыки – нужно сделать это так, чтобы не было открытого огня. Не навалить кучу дров, поджечь ее и ждать, когда появятся угли, а обязательно нужен мангал или жаровня, чтобы уголь не выпадал наружу.

Насыпаем уголь, поливаем розжигом, ждем три-пять минут, чтобы уголь пропитался, и только потом его поджигаем. И тогда у вас открытого горения не будет. Ставите решетку, кидаете мясо.

Для жителей штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Сумма большая. Для индивидуальных предпринимателей – 30-40 тысяч рублей, и если это юридическое лицо – там уже 400-800 тысяч рублей. С 11 апреля сотрудники МЧС имеют право составлять протокол на месте и выписывать штраф.

На сегодняшний день составлено уже порядка 400 протоколов. Нарушил – плати. Как и с любым другим нарушением», – пояснил Шарафутдинов.