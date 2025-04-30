В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане в марте

Согласно отчету Центробанка в марте сильнее всего подорожали продукты и услуги. Цены на непродовольственные товары в марте практически не изменились, а за год выросли заметно ниже уровня инфляции.

С начала весны резко подорожала молочная продукция, что связано с ростом затрат производителей. В то же время в республике заметно подешевели яйца – из-за того, что птицеводческие хозяйства нарастили объемы производства.

Среди непродовольственных товаров в марте подорожали печатные издания, стройматериалы, медицинские товары и одежда. Подешевели электроника и бытовая техника, что связано со снижением спроса на них.

В сфере услуг в прошедшем месяце заметно выросла стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах. Рост тарифов связан с повышением затрат перевозчиков. При этом подешевел отдых внутри региона.