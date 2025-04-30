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В Уфе откроется пространство для социализации детей с ОВЗ

Центр для социализации особенных детей откроется на проспекте Октября, 29 (остановка «Универмаг "Уфа"»). Сейчас там завершаются работы.

Сегодня, 30 апреля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что центр сдадут к первому июня 2025 года.

«Напомню, что здесь с детьми будут работать психологи и другие специалисты. Будут оборудованы специальные кабинеты, мастерские, учебно-тренировочная квартира. Создаем также коворкинг-центр для НКО, поддерживающих детей с ОВЗ.

Строители работают в графике. Сегодня определили фасадное решение, обсудили и окончательно утвердили концепцию проекта. Благоустройство прилегающей территории выполним отдельным этапом», – подписал Мавлиев в соцсетях эти фото.

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