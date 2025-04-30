В Уфе откроется пространство для социализации детей с ОВЗ

Сегодня, 30 апреля, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что центр сдадут к первому июня 2025 года.

«Напомню, что здесь с детьми будут работать психологи и другие специалисты. Будут оборудованы специальные кабинеты, мастерские, учебно-тренировочная квартира. Создаем также коворкинг-центр для НКО, поддерживающих детей с ОВЗ.

Строители работают в графике. Сегодня определили фасадное решение, обсудили и окончательно утвердили концепцию проекта. Благоустройство прилегающей территории выполним отдельным этапом», – подписал Мавлиев в соцсетях эти фото.