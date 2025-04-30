В Башкортостане осудили хирурга за ошибку при лечении ребенка

Мировой суд по городу Баймак и Баймакскому району вынес приговор в отношении врача-хирурга местной больницы.
В августе 2023 года в приемный покой больницы поступил 15-летний юноша с жалобами на боли в животе.
В результате неверного определения врачом диагноза и неправильно подобранного лечения здоровье пациента ухудшилось, что привело к удалению органа.
Подсудимый признал вину в совершении преступления.
Суд счел его виновным по части второй статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), назначил наказание в виде 14 месяцев ограничения свободы, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.
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