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В Башкортостане осудили хирурга за ошибку при лечении ребенка

Мировой суд по городу Баймак и Баймакскому району вынес приговор в отношении врача-хирурга местной больницы.

В августе 2023 года в приемный покой больницы поступил 15-летний юноша с жалобами на боли в животе.

В результате неверного определения врачом диагноза и неправильно подобранного лечения здоровье пациента ухудшилось, что привело к удалению органа.

Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд счел его виновным по части второй статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), назначил наказание в виде 14 месяцев ограничения свободы, а также взыскал компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

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