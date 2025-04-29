В Башкортостане разрешили увеличить фермерские участки в 40 раз

Парламент республики принял закон об увеличении максимального размера сельскохозяйственных участков для фермерских хозяйств.
Фото опубликовал Андрей Назаров
«В Башкортостане многие успешные хозяйства готовы развиваться дальше, но существующие ограничения не позволяли им раскрыть свой потенциал в полной мере. Теперь же их площадь может достигать 2000 гектаров вместо прежних 50.
Нам удалось решить очень болезненный для фермеров вопрос о нехватке полей. Он звучал каждый раз на наших встречах с предпринимателями, однако правовых механизмов для его решения у нас не было.
Наращивая оборот земель и вовлекая заброшенные площади, мы приближаем цель по увеличению производства сельхозпродукции к 2030 году на 25%», – сообщил в соцсетях глава правительства Андрей Назаров.
На сегодняшний день в регионе около семи тыс. фермерских хозяйств используют порядка миллиона гектаров земли. Более 400 ферм владеют участками свыше 2000 га каждый и обеспечивают основную долю аграрной продукции региона.
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