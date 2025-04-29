В Башкортостане разрешили увеличить фермерские участки в 40 раз

«В Башкортостане многие успешные хозяйства готовы развиваться дальше, но существующие ограничения не позволяли им раскрыть свой потенциал в полной мере. Теперь же их площадь может достигать 2000 гектаров вместо прежних 50.

Нам удалось решить очень болезненный для фермеров вопрос о нехватке полей. Он звучал каждый раз на наших встречах с предпринимателями, однако правовых механизмов для его решения у нас не было.

Наращивая оборот земель и вовлекая заброшенные площади, мы приближаем цель по увеличению производства сельхозпродукции к 2030 году на 25%», – сообщил в соцсетях глава правительства Андрей Назаров.

На сегодняшний день в регионе около семи тыс. фермерских хозяйств используют порядка миллиона гектаров земли. Более 400 ферм владеют участками свыше 2000 га каждый и обеспечивают основную долю аграрной продукции региона.