18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане начался сезон отключения горячей воды

Компания ООО «БашРТС» объявила о том, что с завершением отопительного сезона в городах присутствия приступает к подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

В рамках испытаний тепловых сетей на прочность их выведут из эксплуатации, после чего проведут необходимые ремонты.

В период испытаний будет отключаться горячая вода, а также возможно перекрытие некоторых улиц, на которых придется вскрывать асфальт для замены труб.

График отключения горячей воды в Уфе, Агидели, Ишимбае, Нефтекамске, Благовещенске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно посмотреть на официальном сайте ООО «БашРТС». Просто выберите свой город и введите адрес.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: