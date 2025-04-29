В Башкортостане начался сезон отключения горячей воды

В рамках испытаний тепловых сетей на прочность их выведут из эксплуатации, после чего проведут необходимые ремонты.

В период испытаний будет отключаться горячая вода, а также возможно перекрытие некоторых улиц, на которых придется вскрывать асфальт для замены труб.

График отключения горячей воды в Уфе, Агидели, Ишимбае, Нефтекамске, Благовещенске, Салавате, Сибае и Стерлитамаке можно посмотреть на официальном сайте ООО «БашРТС». Просто выберите свой город и введите адрес.