Где и когда пройдет шествие «Бессмертного полка» в Уфе?

Девятого мая традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет по проспекту Октября после торжественного прохождения военнослужащих и военной техники.

Акция в этом году пройдет в 12-й раз. Предполагается участие около 200 тыс. человек. Общая протяженность маршрута составит порядка шести км.

Формирование основной колонны начнется с 10.00 на участке от улицы Города Галле до 50 лет СССР.

В 10.55 всеми участниками будет исполнена песня «Катюша» на русском и башкирском языках. В 11.00 пройдет общереспубликанская «Минута молчания». В 11.12 колонна начнет шествие.

В 2024 году в акции в Уфе приняли участие 172 тыс. человек, в целом по Башкортостану – 480 тыс. человек.