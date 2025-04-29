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Где и когда пройдет шествие «Бессмертного полка» в Уфе?

В этом году в Уфе и других городах республики проведение общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» пройдет в полномасштабном формате.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Девятого мая традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет по проспекту Октября после торжественного прохождения военнослужащих и военной техники.

Акция в этом году пройдет в 12-й раз. Предполагается участие около 200 тыс. человек. Общая протяженность маршрута составит порядка шести км.

Формирование основной колонны начнется с 10.00 на участке от улицы Города Галле до 50 лет СССР.

В 10.55 всеми участниками будет исполнена песня «Катюша» на русском и башкирском языках. В 11.00 пройдет общереспубликанская «Минута молчания». В 11.12 колонна начнет шествие.

В 2024 году в акции в Уфе приняли участие 172 тыс. человек, в целом по Башкортостану – 480 тыс. человек.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

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