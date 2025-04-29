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В Уфе откроют проезд по улице Набережная реки Белой

Хорошая новость для многих жителей города: появится возможность объезжать пробки по перекрываемой улице.

Фото: Николай Рубцов

Фото: Николай Рубцов

С первого мая по 30 сентября 2025 года в Уфе временно откроют проезд по улице Набережная реки Белой на участке от спортивного комплекса «Юность» до съезда с Сочинской.

Снятие ограничений будет действовать с 7.00 до 10.00 ежедневно.

Улицу Набережная реки Белой на участке от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской перекрыли в 2023 году из-за ремонта арочного моста через Белую. Сам мост еще не сдали – как ожидается, его откроют в сентябре текущего года.

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