В Уфе откроют проезд по улице Набережная реки Белой

С первого мая по 30 сентября 2025 года в Уфе временно откроют проезд по улице Набережная реки Белой на участке от спортивного комплекса «Юность» до съезда с Сочинской.

Снятие ограничений будет действовать с 7.00 до 10.00 ежедневно.

Улицу Набережная реки Белой на участке от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской перекрыли в 2023 году из-за ремонта арочного моста через Белую. Сам мост еще не сдали – как ожидается, его откроют в сентябре текущего года.