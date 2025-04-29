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Под Уфой опрокинулся пассажирский автобус

Погодные сюрпризы не проходят бесследно: в Уфе и окрестностях произошло несколько крупных ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Как сообщает Госавтоинспекция Башкортостана, в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского автобуса.

По предварительной информации, сегодня, 29 апреля, около 7.00 57-летний водитель, управляя автобусом Yutong, следуя по дороге Алексеевка – 8 Марта, не справившись с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Известно, что автобус двигался по маршруту №585 «Большеустьикинское – санаторий «Карагай» – Уфа», в салоне находился только водитель, он не пострадал.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Также локальные паблики сообщают, что в Уфе на Горсовете патрульные сегодня обнаружили перевернувшийся автомобиль. Ни водителя, ни пассажиров поблизости не оказалось. Всего на территории города за сутки зарегистрировали 37 ДТП, пострадал один человек.

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