В Уфе запустят дополнительные автобусы до кладбищ

29 апреля, в Родительский день, и третьего мая, в День поминовения и почитания, для удобства пассажиров в Уфе будут организованы автобусные маршруты, следующие до городских кладбищ.

Время работы – с 8.00 до 20.00.

– №15 «ДК УМПО – Тимашево» – интервал движения 15-30 минут;

– №30 «СТО – ТСК "Пушкинский"» – интервал движения 10 минут;

– №30к «СТО – ТЦ "Башкортостан"» – интервал движения 10 минут;

– №34 «Гилева – Узловая автобаза» – интервал движения 77 минут.

Дополнительно будут работать автобусы по мере накопления пассажиров на остановках «ДК УМПО» и «Колхозный рынок».