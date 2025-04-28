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Радий Хабиров сделал замечание главе МинЖКХ за плохую уборку улиц

Сегодня, 28 апреля, на совещании в правительстве региона глава Башкортостана Радий Хабиров снова поднял тему плохой уборки территорий.

Радий Хабиров показал слайды с грязными улицами нескольких городов, включая Уфу, и сделал замечание главе МинЖКХ республики Ирине Головановой.

«Ирина Александровна, я вам замечание делаю. Выполняйте работу должным образом.

Я один раз сказал, два раза сказал, мне что теперь самому персонально с каждым главой этим заниматься? Я-то займусь, но очень эмоционально и шуму много будет.

Никаких слов слышать не хочу, что денег нет. На это всегда деньги должны быть. Приведите все в порядок, техника и люди должны работать. И организуйте нормально субботники, заставьте предприятия убирать прилегающие территории.

Правительство пусть внесет предложения по усилению надзора по примеру Московской области. Я с главой Стерлитамака разговаривал – говорит, очень тяжело идет, люди не хотят убирать территории, прилегающие к их частным домам. Даже в своих дворах убирать не хотят. Мы ничего лишнего не просим – только выполнять требования закона», – сказал Радий Хабиров.

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