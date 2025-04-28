В Уфе за выходные задержали 30 пьяных водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали четыре человека.

Пресечено 731 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (104), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (37).

Кроме того, оштрафовали 51 пешехода-нарушителя.

Задержали 30 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.