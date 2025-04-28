В Уфе за выходные задержали 30 пьяных водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 26 и 27 апреля.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, в них пострадали четыре человека.
Пресечено 731 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (104), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (47) и не уступавшие дорогу пешеходам (37).
Кроме того, оштрафовали 51 пешехода-нарушителя.
Задержали 30 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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